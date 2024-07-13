Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк очень тяжело переживает смерть своей знаменитой мамы. На прошлой неделе Анна Заворотнюк впервые вышла на связь со своими подписчиками в соцсетях. Модель сообщила, что понимает необходимость двигаться дальше, ведь ее мать хотела бы, чтобы ее дети прожили радостную жизнь. Анна поблагодарила всех за поддержку ее семьи.

«Любим вас всех! Мы прошли через ад, никому бы такого не пожелала. Но ради нее мы справимся», – написала дочь Анастасии Заворотнюк.

Анна также ответила на вопросы подписчиков. У нее спросили, как ей удается абстрагироваться от хэйта и негатива в свой адрес. На это модель ответила, что не читает прессу, так как в ней публикуется много неправды о ней и ее семье.

«Там столько неправды, смысл пропускать через себя весь этот абсурд», – подчеркнула она.

Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла после пяти лет борьбы со страшным онкологическим заболеванием. У актрисы была диагностирована неоперабельная опухоль мозга. Она прошла массу различных видов лечения, но, к сожалению, не смогла победить болезнь. Родные и близкие Анастасии очень надеялись, что она сможет выздороветь. Однако в конце мая текущего года актриса ушла из жизни. Похоронена на Троекуросвком кладбище.