Долгое время певица Анна Семенович скрывала своего возлюбленного. Она рассказывала, что ее мужчина непубличный человек, поэтому не желает светиться перед журналистами. В начале лета в Сети вспыхнул скандал, после того, как объявилась законная супруга возлюбленного артистки, заявив, что Анна увела мужчину из семьи. В свое оправдание актриса сделала заявление, что ее возлюбленный сейчас находится в процессе развода.

После того, как скандал вокруг Семенович и ее возлюбленного Дениса поутих, пара стала чаще появляться в публичных местах вместе. В социальной сети певица опубликовала кадры с их совместного отдыха в Турции. Пара вместе посетила местный ресторан.

Для появления в заведении певица выбрала легкий костюм из шелка Weekend Max Mara. А свой образ завершила сумкой Bottega Veneta. Ее спутник был одет в трикотажные черные шорты и хлопковую рубашку лососевого цвета. Пара сфотографировалась при в ходе в ресторан.

Ранее Семенович дала интервью одному российскому изданию, в котором рассказала, что ее возлюбленный, бизнесмен Денис, не является богатым человеком. По словам певицы, он зарабатывает вполне достойно, но не является олигархом.