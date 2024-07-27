Певица и бывшая фигуристка Анна Семенович стала гостьей YouTube-шоу «Omline». В ходе интервью артистка рассказала, что вынужденный уход из спорта мог послужить причиной алкогольной зависимости. Именно такая печальная судьба бывает у бывших спортсменов, которые не могут найти себя.

«Я могла спиться после того, как бросила спорт, ведь многие спортсмены спиваются от стресса, не выдерживают», – подчеркнула артистка.

Но, по словам Семенович, она не опустила руки, а начала стремиться покорить новые вершины. Она решила выбрать музыкальную карьеру. И это решение сделало ее той, кем она является сейчас. И хотя был вариант остаться в США или выйти замуж, она все же решила посвятить себя творчеству.

«Переход из спорта в шоу-бизнес, это не про зону комфорта. Но мои амбиции помогли мне стать тем, кем я сейчас являюсь», – заявила артистка.

Анна Семенович встала на коньки еще в очень раннем детстве. Но в 21 год серьезная травма привела к решению оставить спорт и начать музыкальную карьеру. Настоящую славу Анне принесло участие в музыкальной группе «Блестящие».