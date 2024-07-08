Певица Анна Семенович перестала скрывать свою личную жизнь. После скандального разоблачения личности ее возлюбленного его законной супругой, прятать своего мужчину певица перестала.

Как выяснилось, избранником Семенович является бизнесмен по имени Денис. По словам певицы, сейчас ее любимый находится в процессе развода с бывшей женой. Но так как у них есть несовершеннолетний ребенок, то официальное расторжение брака затягивается.

Артистка решила рассказать свою версию отношений с Денисом, ведь его бывшая жена заявила, что именно Анна разбила ее семью. По словам певицы, когда она познакомилась со своим возлюбленным, то он ей рассказал, что женат, но его отношения с супругой являются лишь формальностью. Мужчина отметил, что уже давно не живет вместе с женой, но содержит ее и их общего ребенка. Так как ребенок несовершеннолетний, то он не спешил с разводом.

«Но тут появилась я, и Денис решил вернуться с Мариной к разговору об официальном расторжении отношений. И сразу ей прямо сказал, что у него есть женщина, которую он любит», – рассказала певица изданию Леди Mail.ru.

Сейчас, по словам Семенович, между ней и Денисом все серьезно, они уже живут вместе под одной крышей.