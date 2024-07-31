Приемный сын голливудской актрисы Анджелины Джоли, 20-летний Пакс попал в ДТП. Молодой человек, передвигаясь на электровелосипеде, врезался в автомобиль. После известия об аварии, актриса направилась в больницу к сыну.

Происшествие случилось неподалеку от резиденции знаменитости. Как сообщили журналистам очевидцы, Пакс, будучи за рулем электровелосипеда, не затормозил на красный свет светофора и врезался в ехавший впереди него автомобиль. Сын звезды был госпитализирован в медучреждение с травмами головы и бедер.

Известно, что актриса провела ночь в больничной палате Пакса. Врачи назначили юноше комплексное обследование, чтобы исключить серьезные последствия после аварии. Известно,ч то состояние сына Джоли стабильное.

По словам инсайдера, у Пакса диагностировано небольшое кровоизлияние в мозг, но ему уже намного лучше. В скором времени его выпишут из медучреждения, и он будет продолжать реабилитацию в домашних условиях.