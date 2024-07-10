Звезда 90-х годов, певец Андрей Губин, впервые за 19 лет своего творческого перерыва вернется на сцену. Как отмечается в Телеграм-канале Mash, Губин станет гостем фестиваля «Новая волна2 в Сочи, на котором состоится творческий вечер в его честь.

Как рассказали организаторы «Новой волны», вечер Андрея Губина должен состояться 23 августа. Присутствие артиста уже было подтверждено официально. Известно, что Андрей Губин споет на сцене один из своих хитов. Все остальные его песни будут исполнены российскими артистами Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым, Люсей Чеботиной и другими. Ведущими мероприятия станут Александр Ревва и Александра Ребенок.

Ранее автор хита «Лиза» рассказывал о предстоящем творческом вечере, однако он говорил, что в силу своего состояния здоровья не будет выступать на сцене. Губин официально заявил о завершении музыкальной карьеры, рассказав о своем серьезном заболевании.

Андрей Губин страдает от тяжелого заболевания – левосторонней прозопалгии. Это неврологическая проблема, которая проявляется сильными болями на лице и всем теле. Как говорит сам Губин, он «буквально гниет заживо».