Российская певица Анастасия Стоцкая редко делится подробностями своей личной жизни и не очень часто публикует кадры с детьми. Но на днях 41-летняя знаменитость опубликовала видеозапись со своим 13-летним сыном. На кадрах подросток гуляет со своей звездной матерью по Арбату.

Поклонники знаменитости оставили массу комментариев под видеороликом. Многие не упустили возможности снова акцентировать внимание на том, что мальчик очень напоминает певца Филиппа Киркорова.

«Похож на Киркорова!», «Одно лицо с Филиппом», «Смотрю и вижу Филю в молодости. Даже ростом пошел в него», – написали пользователи под видео.

К слову, Анастасия Стоцкая была замужем за бизнесменом Сергеем Абгаряном. В браке у супругов родилось двое детей: сын Александр и дочь Вера. Однако певица подала на развод в 2019 году. Стоцкая рассказывала, что всеми способами пыталась сохранить семью, но в итоге у нее это не удалось.

По поводу внешности сына певицы у публики часто возникают споры. Многие уверены, что Александр на самом деле является сыном российского поп-короля. Раньше певица опровергала подобные комментарии, теперь старается не обращать на них внимания.

Стоцкая и Киркоров сотрудничали вместе на заре 00-х. Филипп Бедросович спродюсировал многие хиты исполнительницы. Общественность была уверена, что между артистами был страстный роман. Но Филипп и Анастасия отрицают любовную связь, заявляя, что их отношения были рабочими и дружескими.