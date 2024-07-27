Анастасия Решетова пожаловалась на лживость обвинений в любовной связи с бизнесменом Яном Абрамовым, супругом певицы Алсу. Своими постами она старается очистить свою репутацию, тем самым как бы опровергает посыпавшиеся на нее обвинения.

«Я уже много лет пользуюсь соцсетью с большим количеством подписчиков. Поэтому с такими проявлениями кибербуллинга, как оскорбительные комментарии, публикации и сообщения, я хорошо знакома», – написала Решетова.

Однако этот пост не вызвал у подписчиков знаменитости жалости к ней. Многие отметили, что Решетова пытается выставить себя жертвой, являясь волком в овечьей шкуре. А другие отметили, что негативные комментарии не всегда являются кибербуллингом.

Ранее Анастасия Решетова опубликовала пост, в котором сообщила, что не встречается с женатыми мужчинами. Таким образом, она пыталась снять с себя подозрения о связи с женатым Абрамовым, из-за измен которого Алсу подала на развод после долгих лет брака. Но громкое заявление Решетовой было прокомментировано очень кратко, но понятно самой певицей.