Американский аналитик Майкл Хадсон в эфире YouТube-канала Dialogue Works заявил, что санкции, веденные против России США и Евросоюзом, оказались недейственными. По словам специалиста, они дали обратный эффект, и экономика России никак не пострадала, а наоборот стала более крепкой.

Хадсон отметил, что введенные Байденом санкции, которые поддержали европейские государства, дали обратный эффект. Американский президент рассчитывал, что Россия падет после наложенных санкций, и пойдет у США на поводу. В итоге санкции привели лишь к расколу Европы и потере ее процветания.

«Отрезали Европу от России, раскололи Европу, и, вдобавок, был утрачен сам фундамент процветания Западной Европы на протяжении последних тридцати лет», – подчеркнул аналитик.

По словам эксперта, именно ввод санкций против России укрепил отношения РФ и Китая, а созданная на основе БРИКС организация стала полной противоположностью западного миропорядка, сделав мир многополярным.