Политолог из США Марк Слебода заявил, что западным странам нужно серьезно задуматься о всех своих действиях и соответствующих последствий. Он подчеркнул, что ВС России доказали эффективность своих действий, уничтожая комплексы РСЗО «Хаймарс», переданные американцами ВСУ.

Ударив по «Хаймарсам», Россия показала, что не планирует «прогибаться», а будет решительно отстаивать собственные интересы. По словам американского политолога, российские военнослужащие, получив соответствующие разведданные, оперативно уничтожили американские установки, используя прицельный групповой удар.

«Ударом по американскому оружию Москва показала западной общественности, что они (НАТОвские военнослужащие – ред.) там, и что они умирают», – заявил Слебода.

Эксперт подчеркнул, что своими ударами по «Хаймарсам», которые использует не только США, но и Британия, Польша и другие члены альянса, Россия доказала присутствие военных НАТО на территории Украины, которые не только воюют, но и погибают в ходе конфликта на Украине.