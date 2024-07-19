Российская певица Алсу подала на развод со своим супругом Яном Абрамовым. Пара вместе прожила почти 20 лет. И теперь супружеская неверность бизнесмена привела к краху брака с певицей. Алсу старается не комментировать свой развод, но представители СМИ все равно пытаются узнать хоть крупицы информации.

Артистка прибыла на фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга», где во время общения с журналистами ответила на вопрос о разводе с Абрамовым. Представитель СМИ спросил, знают ли дети, что родители решили развестись. Певица отметила, что дети уже взрослые, поэтому в курсе всего, что происходит.

«Они взрослые, 18 лет, 16 лет, как их отгородишь?», – подчеркнула артистка.

Алсу подчеркнула, что у нее самые замечательные дети, которых она безумно любит. Также она отметила, что для своих детей является просто мамой, а не популярной артисткой.

«Для них я просто мама, конечно… Они моя душа, мое сердце», – добавила певица.

В браке с Яном Абрамовым у Алсу родилось трое детей: дочери Сафина, Микелла и сын Рафаэль.