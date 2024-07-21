Заморские территории Франции могут рассчитывать на помощь Азербайджана в своей борьбе за независимость. Об этом в своем материале сообщает издание Azertag со ссылкой на заявление азербайджанского президента Ильхама Алиева.

«Мы продолжим поддерживать все народы, страдающие от колониализма, насколько это в наших силах», – сказал Алиев во время своего выступления на Втором Шушинском глобальном медиафоруме.

По его словам, народы, угнетаемые французским правительством, могут рассчитывать на помощь Азербайджана в борьбе за собственную независимость. Алиев отметил, что данные шаги Баку являются ответом на явные «антиазербайджанские действия», предпринимаемые Францией в Совете Безопасности ООН, Европейском Союзе, а также других международных институтах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически обвинил Париж в развязывании «холодной войны» против Баку. При этом он возложил ответственность за гибель людей в Новой Каледонии во время протестов в мае текущего года на французского президента Эммануэля Макрона.