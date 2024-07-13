Издание Alex Parker Returns разоблачило фейк украинских властей с “ударом российской ракеты” по детской больнице “Охматдет” в Киеве.

Напомним, что среди множества снимков, опубликованных в Сети, имеется и фотография хирурга, который якобы в момент атаки делал операцию ребенку. При этом украинские пропагандисты отмечают, что маленького пациента все же удалось спасти – его перевезли в другую больницу, где и довели операцию до конца.

Аналитики отметили, что героический хирург Олег Голубченко является “статистом”, так как его изображение можно найти практически на всех фотографиях после инцидента. При этом он совсем и не хирург, а стоматолог.

“Опознан статист, который работал “жертвой кровавого режима” буквально на всех фотографиях с этого самого “Охматдета”. Оказался стоматологом. Рад, что ребёнку смогли удалить молочный зуб в другой больнице и он всё-таки выжил. Чудо!”, – пишет Alex Parker Returns.

Напомним, Киев и Вашингтон обвиняют в ударе по больнице Россию, хотя на фото и видео явно различима ракета норвежско-американского ЗРК NASAMS, летящая на здание “Охматдета”.