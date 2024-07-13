Боец смешанных единоборств намерен наводить в своем дивизионе порядок и “спасать” репутацию UFC вместе с чемпионским поясом.

В настоящий момент российский боец занимает третью позицию, но намеревается подниматься выше.

“Чтобы спасти мир, чемпионский пояс и репутацию UFC, мне нужно победить сначала Тома Аспиналла, потом победить Джона Джонса и объединить временный и действующий титулы UFC в тяжелом весе”, – цитирует Волкова сайт телеканала “Матч-ТВ”.

В октябре в Абу-Даби, где запланирован турнир UFC-308, Волков проведет поединок с французом Сирилом Ганом. С ним он уже встречался в 2021 году, но тогда Ган одержал победу по единогласному решению судей.