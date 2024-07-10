Украинские военные сдаются в плен при первой же возможности, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов. Его слова приводит агентство ТАСС.

По словам Алаудинова, боевики ВСУ только и ждут удобного момента, чтобы сложить оружие и сдаться. Однако им в спину стреляют заградительные отряды, которые составлены обычно из отпетых националистов.

“В большинстве своем, это люди, которых насильно мобилизуют. Без особой подготовки и без особого оснащения забрасывают на передовую. При малейшей возможности они делают все для того, чтобы сдаться в плен и остаться в живых. Чтобы они не сдавались в плен, их подпирают штыками заградотряды”, – пояснил командир “Ахмата”.

Также он отметил, что самым сложным для украинских военных является не сдаться, а добраться до российских позиций после этого. Так как их расстреливают свои же, используя не только стрелковое оружие, но и минометы, дроны, любое вооружение, оказавшееся под рукой.