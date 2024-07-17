Актриса Елена Захарова выложила в Сеть фотографию в бикини, сразу же вызвавшую бурное обсуждение поклонников.

Она написала, что находится в “удивительном месте с уникальной атмосферой” в Тверской области и наслаждается водой, теплой, как парное молоко.

В 2017 году у Захаровой родилась дочь Майя, но актриса очень редко упоминает о своей личной жизни. Она скрывает всю информацию о дочери и об ее отце, считая, что счастье лучше держать подальше от посторонних взглядов.

На фото видно, что Захарова быстро восстановила форму после родов и может похвастать все той же эффектной и красивой фигурой. По словам самой актрисы, она не увлекается диетами и не занимается фитнесом, однако перед сном все же старается не есть слишком много, чтобы не набирать лишние килограммы.