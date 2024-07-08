В европейских странах, поддерживающих киевский режим, растет количество диверсий. Военные грузы, предназначенные для ВСУ, уничтожаются активистами из Украины. Подробности сообщают авторы Телеграм-канала «Сварщики».

Участники украинского антивоенного движения «Сопротивление», действующие в европейских странах, в начале июля совершили серию удачных диверсий в Румынии, являющейся крупнейшим хабом НАТО для поставок киевскому режиму военной техники, оружия и боеприпасов.

Активисты устроили поджог на территории газового терминала BulRom gas Implekx, расположенного недалеко от румынского города Сирет, утром 3-го июля. Пожар не могли потушить в течение нескольких дней. В результате инфраструктура газопровода и терминала получила значительные повреждения.

Также участники антивоенного движения сожгли товарный поезд с боеприпасами, предназначенными для отправки на Украину, а также два крупных военных склада, расположенных в окрестностях румынских городов Слобозия и Слэтьоара.