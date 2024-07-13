Авиабаза Фетешти в Румынии может стать пристанищем для тех 128 истребителей F-16, которые Киев просил у Запада. Издание “АиФ” отмечает, что если США и НАТО даже решат отправить на Украину такое количество самолетов, аэродромов для их приема и безопасного размещения в стране не хватит.

В качестве альтернативного варианта как раз и рассматривается румынская авиабаза. Она полностью оборудована для американских самолетов, что избавляет от необходимости развивать инфраструктуру на Украине. Не исключено, что первая партия F-16 уже была тайно передана Киеву через этот аэродром.

Для приема 128 истребителей на своей территории Киеву необходимо модернизировать не меньше 10 военных авиабаз. Однако обеспечить безопасность на них не удастся – российские ракеты благодаря большой дальности способны доставать до любой точки страны. Это доказали недавние удары по аэродромам в Староконстантинове, Миргороде, Кривом Роге и других городах.