Экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце и Иван Чуйков уже не скрывают своих отношений. Недавно артист провел время в загородном доме актрисы и пообщался с ее детьми от Прилучного. Недавно артисты провели совместное мероприятие в Санкт-Петербурге. Пара остановилась в одном из петербургских отелей. Агата и Иван утром решили спуститься на завтрак в очень эпатажных нарядах. Актриса сообщила, что пригласила Ивана на завтрак в свой дворец. Почему она так решила назвать заведение, неизвестно.

Муцениеце и Чуйков надели банные халаты и тапочки, наклеив патчи под глаза. Артисты вошли в ресторан, но их остановила сотрудница заведения. Их попросили удалиться, так как одежда не соответствует дресс-коду ресторана.

Агата сообщила об этом инциденте в соцсети, отметив, что эта безумная идея принадлежала Ивану. Артисты отнеслись к произошедшему с юмором и не стали закатывать скандал. Агата лишь отметила, что из-за этой выходки осталась без завтрака.

Чуйков в свою очередь тоже оставил пост в соцсетях по этому поводу.