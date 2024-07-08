Федеральное управление гражданской авиации (FAA) распорядилось о проведении проверки более 2600 самолетов «Боинг 737» из-за возможных проблем с подачей кислорода в аварийной обстановке. Все американские авиакомпании обязаны в течение 120-150 дней убедиться, что источники кислорода, подключенные к дыхательным маскам через шланги, находятся на своих местах, сообщило в понедельник (8 июля) FAA.

Чиновники заявили, что обеспокоены возможной неисправностью кислородных масок, которые могут не сработать в чрезвычайной ситуации. Корпорация Boeing уже несколько месяцев находится под сильным давлением властей США из-за обвинений в различных недостатках безопасности ее самолетов.

По данным FAA, проверки на наличие потенциальных проблем с кислородом потребовались на 2612 зарегистрированных в Штатах самолетах «Боинг 737» всех шести поколений.

С начала 2024 года серия технических поломок самолетов Boeing вызвала неопределенность в отношении их дальнейшей эксплуатации. В январе у аляскинского 737 MAX 9 во процессе полета отломилась часть стенки пассажирского салона, что потребовало экстренной посадки. После этого в FAA ограничило выпуск 737 MAX до 38 самолетов в месяц, что соответствует уровню 2023 года.

Помимо технических сбоев, давление на «Боинг» в последние месяцы также возросло из-за сообщений нескольких информаторов о многочисленных недостатках в производстве самолетов и контроле их качества.