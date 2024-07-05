AFP: суд в Германии не разрешил мусульманке управлять автомобилем в никабе

Водитель-мусульманка не имеет права на специальное разрешение на управление автомобилем с закрытым лицом. По решению, вынесенному в пятницу (5 июля) Высшим административным судом (OVG) земли Северный Рейн-Вестфалия, запрет закрывать лицо водителя гарантирует, среди прочего, возможность идентификации во время автоматизированных проверок системой управления дорожным движением.

Тем не менее, апелляция женщины была частично удовлетворена, поскольку ответственный орган дорожного движения не смог грамотно обосновать отказ в разрешении управлять авто в никабе в виде исключения. Поэтому ей было предложено обратиться с заявлением к чиновникам еще раз.

Обратившись в суд мусульманка из г. Нойс хотела добиться, что ей предоставили отдельное разрешение водить машину в закрывающем лицо головном уборе. Она стремилась ездить в никабе, в котором видны только глаза. Истица утверждала, что запрет на ношение данного головного убора неконституционный, поскольку нарушает ее свободу вероисповедания. Ранее она уже проиграла аналогичный иск в Административном суде Дюссельдорфа, первой инстанции.

Водитель без лица

Согласно ПДД Германии, при управлении автомобилем лицо водителя не должно быть настолько закрыто, чтобы его было невозможно идентифицировать. Однако возможны исключения. Например, как пояснили в OVG, можно принять во внимание «индивидуальные потребности». Женщина-мусульманка ранее настаивала на исключении именно по индивидуальным потребностям. Однако чиновники округа Дюссельдорф отклонили это ее заявление.

Как пояснили в OVG, цель запрета на ношение закрывающего лицо никаба – обеспечение возможности распознавания человека за рулем и, следовательно, возможности установления его личности в ходе автоматизированных проверок во время дорожного движения. «Этот головной убор также блокирует круговой обзор водителя», – пояснили в суде.

Согласно суду, по сравнению со свободой вероисповедания запрет никаба для женщины-водителя служит защите важных благ, таких как жизнь или здоровье. В то же время религиозная свобода не может претендовать на общий приоритет.

В решении суда отмечается, что обоснование отказа дюссельдорфской администрацией не достигает цели запрета. Чиновники обосновали свой отказ тем, что запрет на ношение никаба призван обеспечить невербальное общение в дорожном движении, что недостижимо при ношении данного головного убора. Кроме того, предположение органа власти о том, что никаб ухудшает круговой обзор, не применимо «в этом общем смысле». Суд смог убедиться в этом во время слушаний.

В OVG также отметили, что чиновники также не указали, в какой степени контроль за дорожным движением требует возможности идентификации личности водителя. Поэтому им следует принять более корректное решение по заявлению истицы, если оно поступит повторно. Апелляция мусульманки-водителя была отклонена OVG, следующей инстанцией для нее станет Федеральный административный суд.