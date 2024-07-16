AFP: французское новостное агентство рассказало о поденщиках в Шанхае

В пригороде экономической столицы Китая едва рассветает, когда около десяти китайцев уже собрались в поисках поденной работы. Они размахивают своими удостоверениями личности, стараясь привлечь внимание рекрутера в надежде получить 12-часовую работу на складе.

«Нам нужны крепкие люди», – заявляет сотрудник агентства по трудоустройству и предупреждает, что на этом складе быстро становится жарко, а лето сейчас в самом разгаре.

День за днем тысячи китайцев из сельской местности пытаются получить какую-нибудь поденную работу на предприятиях или на стройках. Это временный заработок, однако и его становится найти все труднее, поскольку Китай, вторая по величине экономика мира, замедляет свой рост.

34-летний Шэнь Пэн приехал искать работу в Шанхай, но уже десять дней сидит с пустыми руками.

«Я хотел бы получить работу на фабрике», – признается этот мужчина из провинции Шэньси. Он заявил, что ему в основном предлагают очень тяжелую и плохо оплачиваемую работу.

Бывший шеф-повар ресторана, он один заботится о своем ребенке: «Его мать заболела и умерла, поэтому я влез в долги. Мне нужно найти что-то, за что будут платить больше».

В Шанхае Шэнь Пэн платит 40 юаней (около 490 руб.) в сутки за небольшую комнату с кондиционером. Но он считает себя счастливчиком, поскольку другие вынуждены жить в комнатах, оборудованных лишь вентиляторами.

Годится любая работа

Это не первый раз, когда он пытается найти заработок в китайском мегаполисе: в 2017-м Шэнь Пэн уже приезжал в Шанхай, но тогда, по его словам, был большой выбор предложений по работе, что являлось отражением необычайно процветающей в те годы китайской экономике.

В 2017 году он работал на заводе тайваньской группы Quanta Computer и зарабатывал до 8000 юаней в месяц (более 70 000 руб. по курсу того времени) при бесплатном питании и проживании. А сегодня, сообщил мужчина, работодатели стали более придирчивыми.

«Раньше не было никаких ограничений, если знаешь 26 букв английского алфавита», – вспоминает он. Теперь, по словам китайца, рекрутеры отказывают людям с избыточным весом, сообщая, что они недостаточно подходят для работы.

Шэню Чуньпину из восточной провинции Аньхой повезло найти работу в пригороде Шанхая: он временно устроился посудомойщиком в ресторан с зарплатой в 112 юаней (около 1360 руб.) в день. Это стало облегчением для парня, остававшегося безработным в мае и июне.

«Я не очень рослый, у меня нет профессионального образования, я только поступил в колледж. Так что я берусь за любую работу», – объяснил он журналистке.

Стало труднее

«Я все делал, разносил посылки, работал охранником, доставлял еду, действительно всем занимался», – добавил Шэнь Чуньпин. «В этом году стало больше людей [ищущих работу] и тех, кому не удается ее найти».

Рано утром во вторник (16 июля) возле скромного здания агентства по трудоустройству около сотни человек собрались на неформальную ярмарку поденных вакансий.

Многие из них принесли с собой лопаты, надеясь, что это побудит рекрутеров со строек нанять именно их. Некоторые из кандидатов, пришедших в 3 часа ночи, болтали, завтракая тостами из вендингового автомата неподалеку.

«В 2024 году немного сложнее, чем в прошлые годы, рост Шанхая достиг своего предела», – считает Шао Тунфан, приехавший из провинции Аньхой в поисках работы.

По его словам, он так считает, исходя из собственного опыта, поскольку уже 20 лет ищет лучшего будущего в Шанхае. Шао отметил, что ему, наверное, придется вернуться к жизни фермера в своей родной провинции. «Через несколько лет я больше не смогу находить здесь работу».

Мэй Буцинь, тоже прибывшая из провинции Аньхой, все еще надеется получить «нормальную» работу в Шанхае, потому что это проще, в ее родном городке.

С восходом солнца один из счастливчиков отправляется на свою поденную работу: с улыбкой на лице он забрался в кузов скутера, на котором новый работодатель повезет его в центр города.