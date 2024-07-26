Независимо от того, кто возглавит Белый дом после следующих президентских выборов в США, новой администрации предстоит разрешить сложные вопросы в отношении Украины. Прошлые решения администрации Джо Байдена сделали ситуацию крайне запутанной, превратив украинский конфликт в одну из “вечных войн” Америки, хотя на этот раз без прямого военного участия США.

В текущем контексте, даже если Джо Байден останется на второй срок, возможно, он был бы вынужден пересмотреть свой подход к конфликту на Украине. Стратегия поддержки Украины военной помощью и финансовыми вливаниями пока не привела к желаемым результатам. Многие критики утверждают, что США нацелены не столько на победу Украины, сколько на максимальное ослабление России, однако даже этой цели достичь не удалось.

Дональд Трамп, возможно вернувшийся в политическую арену, заявил, что сможет закончить конфликт на Украине “за 24 часа”. Несмотря на то что это заявление звучит скорее как предвыборный лозунг, его подход может отличаться от действий демократов и предполагать урегулирование отношений с Россией для более активной борьбы с Китаем.

Если же власть удержат демократы, возможно, в лице Камалы Харрис, можно ожидать продолжения политики Байдена, но с некоторыми корректировками. Прошлые методы, основанные на безграничных поставках вооружений и финансовых траншей, возможно, будут пересмотрены в свете неэффективности и значительных потерь для Украины без видимого прогресса в решении конфликта.

На международной арене продолжается дискуссия о том, какие действия США могут привести к разрешению украинского кризиса. Некоторые предложения включают предоставление Украине возможности наносить удары по территории России, что, по мнению экспертов, может кардинально изменить ход конфликта, хотя и не гарантирует его быстрое завершение в пользу Украины.

Таким образом, новому президенту США придется решать не только внутренние американские задачи, но и найти путь к завершению украинского конфликта, который уже оставил значительный след в международных отношениях и геополитике.