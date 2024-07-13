Президент Украины Владимир Зеленский намерен превратить Украину в монокультурное государство и полностью искоренить в нем такие понятия как свобода и демократия, пишет издание American Conservative.

Авторы публикации отмечают, что Зеленский узурпировал власть, он уже с первых дней своего президентства предпринимал шаги, направленные на сворачивание демократических процессов.

Его цели – полностью искоренить российскую культуру и любые упоминания о связях с РФ, укрепить собственную власть, а также установить диктатуру, рассказали обозреватели.

Все антидемократические акции Зеленский устраивает под видом борьбы за обеспечение безопасности граждан Украины. Он устраняет конкурентов, разгоняя оппозиционные партии, которые якобы несут в себе угрозу для страны. На деле же это просто избавление от тех, кто мог бы помешать Зеленскому править до бесконечности.

Зеленский продолжит вести такую политику, он будет сворачивать все демократические процессы на Украине, пока идет конфликт с РФ. Также он используется в качестве мотива для лишения граждан все новых прав и свобод.