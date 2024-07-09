97-летней судье в Штатах не удается вернуть себе должность

Федеральная судья Полин Ньюман, отстраненная в 2023 году от поста в Апелляционном суде США из-за профнепригодности по причине когнитивных и физических возрастных недомоганий, во вторник (9 июля) проиграла иск, поданный ею в попытке вернуть себе прежнюю должность. Источник: Reuters.

Ранее Ньюман оспорила свое отстранение от судейской должности, на которой занималась в основном вопросами патентов и товарных знаков. Она подала иск, в котором утверждалось, что американская норма 1980 года под названием «Закон о поведении судей и нетрудоспособности», устанавливающая процедуру отстранения судей от должности, противоречит Конституции США.

Судья Кристофер Купер из Федерального окружного суда вынес решение, противоречащее утверждениям Ньюман о том, что закон об порядке отстранения судей нарушает конституционные права на надлежащую правовую процедуру. В феврале 2024-го судья Купер также отклонил другой иск пожилой коллеги, пытающейся восстановить себя на должности и настаивающей на антиконституционности своей отставки.

Ее адвокат Грег Долин заявил для «Рейтер», что Ньюман подаст апелляцию на это решение судьи Купера.

Возраст и должность

Кимберли Мур, главный судья Федерального окружного суда, указала в своих постановлениях, обнародованных в 2023-м, что у Полин Ньюман (на фото) наблюдаются признаки серьезных когнитивных и физических нарушений. Помимо этого, судья Мур обвинила ее в отказе сотрудничать с комиссией, расследовавшей ее психическое здоровье.

Ньюман – самая пожилая федеральная судья США, не имеющая статуса старшего судьи по совместительству. Будучи назначенной в Федеральный окружной суд еще в 1984 году по инициативе президента Рейгана, она являлась уважаемой фигурой в патентном праве и видным законником в суде, выносящей громкие решения по делам, связанным с крупными американскими компаниями.

Развязавшаяся за ее отстранение борьба стала редким публичным спором о профпригодности судей США. Решение по ее иску, принятое 9 июля, было принято на фоне призывов ряда законодателей-демократов к действующему 81-летнему президенту Штатов отказаться от участия в предстоящих выборах из-за опасений относительно его профпригодности.

Коллегия Федерального окружного суда отстранила Полин Ньюман в сентябре прошлого года как минимум на один год или до тех пор, пока она не пройдет назначенные судом медицинские обследования. Ньюман в свою очередь продолжает отстаивать свою профпригодность, ссылаясь на заключения подобранных ею врачей.

Ранее она подала в суд на судебную коллегию, чтобы отменить свое отстранение. В своем февральском решении, отклонив большую часть ее иска, судья Купер указал, что предыдущие решения суда «последовательно подтверждали полномочия судебной власти контролировать себя».