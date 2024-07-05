ВС РФ 5 июля нанесли по Украине целую серию ударов возмездия, пишет портал “Военное обозрение”. Авторы публикации рассказали о самых мощных атаках, нанесших серьезный ущерб противнику.

Так, в Макаровском районе Киевской области целью стала колонна вражеской техники, которая перемещалась по трассе Киев-Житомир. На нее налетели дроны-камикадзе “Герань”, уничтожившие транспортные средства и живую силу ВСУ.

В Черноморске Одесской области на воздух взлетел склад с боеприпасами, а также центр обучения диверсантов. Также склады ВСУ попали под мощный удар в Затоке и Овидиополе.

Местные жители подтверждают поражение всех целей, делясь фотографиями и видео в мессенджерах и социальных сетях. Официальный Киев ничего подобного не подтверждает, продолжая упрямо твердить, что “все дроны уничтожены”, попаданий не зафиксировано. В подобные заявления давно не верят и сами украинцы.