18-летняя возлюбленная исполнителя хита «Самый лучший день» Аврора Киба решила рассекретить свою маму. Девушка опубликовала кадры, на которых запечатлена ее родительница. Татьяна Белякова является матерью Авроры Кибы, а ее отец – Илья Беляков. Также у Авроры есть младший брат Максим. Как оказалось, Киба – это творческий псевдоним невесты Лепса. А по документам Аврора носит фамилию своих родителей.

На кадрах мать Авроры предстала в изысканном черно-бежевом комбинезоне. Длинноволосая блондинка продемонстрировала обилие массивных ювелирных украшений. Женщина прогуливалась на летней террасе ресторана, обмахиваясь веером.

В Сети бурно обсуждается роман 18-летней Авроры и 62-летнего артиста. Общественность очень интересует, как родители девушки относятся к выбору своей дочери. Ведь изначально появилась информация, что родители не препятствуют отношениям Авроры с певцом. Через некоторое время многие СМИ сообщили, что мать Авроры отговаривает свою дочь от свадьбы с Лепсом и не дает согласия, чтобы девушка переехала в дом к артисту.