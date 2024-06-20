Известный по роли Чендлера Бинга из популярного сериала «Друзья» американский актер Мэтью Перри умер в собственном доме в октябре прошлого года. По данным судмедэкспертизы, актер скончался вследствие утопления, находясь под воздействием кетамина. Однако в доме артистка не нашли запрещенных веществ. Новые подробности в деле о смерти голливудского актера публикует издание In Touch Weekly со ссылкой на собственные источники.

Недавно полиция задержала знакомую Мэтью Перри по подозрению в причастности к возможному убийству актера. Сотрудники правоохранительных органов США пока не сообщают имени подозреваемой, однако источник издания отмечает, что женщина является довольно знаменитой особой. Известно, что Мэтью Перри познакомился с ней во время лечения от зависимостей в реабилитационном центре.

Полиция конфисковала у женщины смартфон и ноутбук, чтобы проверить ее возможную причастность к смерти актера. По словам инсайдера, женщина уверяет следствие, что никогда бы намеренно не причинила вред своему другу Мэтью Перри. Правоохранители подозревают, что она могла добавить в капельницы актера, которые он делал за полторы недели до смерти, запрещенные вещества.