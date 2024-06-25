Самым мощным будет удар России по ВСУ в Запорожье, уверен украинский политолог Андрей Золотарев. Он отметил, что в этом областном центре располагаются мосты через Днепр, поэтому он чрезвычайно важен в стратегическом плане.

ВС РФ не станут останавливаться, они продолжат наступление и уже к концу лета могут получить вполне реальную возможность атаковать противника в Запорожье и других городах региона, пока еще подконтрольных Киеву.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Одесса и Киев также перейдут под контроль России. Причем что бы не предпринимало командование ВСУ и руководство Украины, это обязательно произойдет.

Джонсон напомнил, что Киев является колыбелью христианства для России. Освобождение Одессы позволит отрезать Украину от Черного моря.