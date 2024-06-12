12 июня знаменитому испанскому актеру Марио Касасу исполнилось 38 лет. Он известен не только своими ролями в кино и сериалах, но и любовными похождениями. Актер-красавчик получил широкую известность благодаря своей роли в фильме «Три метра над уровнем неба». На съемочной площадке он встретил актрису Марию Вальверде.

В итоге экранная любовь переросла в реальную. У актеров закрутился роман, и они даже начали жить вместе. На протяжении четырех лет фанаты ждали, что их кумиры сыграют свадьбу. Неоднократно в СМИ всплывали слухи, что Мария якобы беременна от Марио. Но через четыре года отношений пара все же рассталась.

После разрыва с Марией Вальверде Марио недолго горевал. У него завязался роман с очередной партнершей по съемкам – Бертой Васкес. Вместе актеры снимались в картине «Пальмы в снегу». Но их отношения продлились не долго. Через полтора года их роман завершился.

Следующие отношения Касаса также были с его коллегой. На этот раз актер влюбился в сою партнершу по сериалу «Ковчег», Бланку Суарес. Их отношения также продлились недолго – чуть менее двух лет. Но после расставания артисты остались хорошими друзьями.

Также актер встречался с Деборой Франсуа, а затем с Дезире Кордеро. В 2023 году Марио состоял в отношениях с актрисой Эйсой Гонсалес, хотя отношения тщательно скрывались от посторонних глаз.