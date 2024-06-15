Лидеры нескольких стран Запада разрешили украинской армии наносить удары натовскими системами дальнобойного вооружения по целям, расположенным в российских регионах. Журналисты «РБК» проанализировали, какие виды западного оружия могут быть применены против России в ближайшем будущем.

ВСУ получили от Великобритании крылатые ракеты класса «воздух-земля» Storm Shadow еще в прошлом году. Киевский режим уже применял их для ударов по целям, расположенным в новых российских регионах, а российские зенитчики научились их перехватывать. По данным западным СМИ, украинская армия могла получить до тысячи британских крылатых ракет.

Президент Франции Эммануэль Макрон также разрешил Киеву использовать французское оружие для ударов по коренным российским регионам. Париж летом прошлого года уже передал ВСУ крылатые ракеты SCALP (французский вариант британских ракет Storm Shadow – ред.). При этом французский президент заявил о возможных поставках на Украину истребителей Mirage 2000-5.