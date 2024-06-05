Журналисты вспомнили летние дискотеки 90-х годов прошлого столетия и назвали четыре композиции, которые были наиболее популярными в те годы.

Так, в 1997-м появилась композиция “Алмаз”, которую исполняла певица Алиса Мон. Этой песне композиторы отдали первое место.

В 1995 году на всех дискотеках звучала песня Ирины Салтыковой “Серые глаза”. Также в это же время популярной была и композиция “Мужичок с гармошкой” в исполнении Наташи Королевой.

В 1998-м бесспорным хитом стала песня группы Иванушки International “Тополиный пух”. Она действительно звучала из каждого утюга, причем не только на дискотеках. Впрочем, в том же году тон на танцевальных площадках задавали и другие исполнители, среди которых коллектив “Руки вверх”, Шура и прочие.