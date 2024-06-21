Вооруженные силы Российской Федерации активно применяют в зоне проведения специальной военной операции авиационные бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции, для уничтожения хорошо укрепленных опорных пунктов противника. Недавно в Сети появилась информация о первом применении в зоне СВО российской армией авиабомбы ФАБ-3000.

«Огромная, убийственная разрушительная сила трех тонн взрывчатки полностью стирает в пыль три здания», – прокомментировал новость о первом использовании против ВСУ мощной российской авиабомбы ирландский журналист Чей Боуз на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России).

По его словам, это очень плохая новость для украинских военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения. Поскольку разрушительной мощности новых российских авиабомб достаточно, чтобы сравнивать с землей огромные многоэтажные здания.