Украинцы начали активно противодействовать сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, выполняют функции военкоматов на Украине – ред.), поджигая автомобили с военными номерами. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Телеграм-канале со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

«В разных регионах Украины вчера (10 июня 2024 года – ред.) было совершено три поджога автомобилей военных», – пишут украинские журналисты.

Украинцы начали поджигать автомобили на военных номерах, принимая их за транспорт сотрудников ТЦК. Автомобиль марки Volkswagen, находившийся на балансе ВС Украины, неизвестные лица облили бензином и подожгли в Днепре.

Еще два автомобиля военнослужащих украинской армии неизвестные лица подожгли в Одессе и Киеве. В столице Украины сгорел микроавтобус марки Mercedes-Benz, а в Одессе – автомобиль марки Pegeout. В настоящий момент дело о поджогах расследуют сотрудники СБУ.