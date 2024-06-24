Жена украинского президента Елена Зеленская заявила, что “на Украине стало неприятно разговаривать на русском языке”. При этом она отметила, что ей очень сложно, так как думает она именно на русском, а говорить нужно на украинском.

“Сейчас тенденция противоположная – без украинского ты ничего не сможешь сделать. Неприятно сейчас говорить на русском”, – цитирует высказывание Зеленской РИА Новости.

В интервью The Telegraph первая леди Украины также призвала граждан страны не использовать русский язык.

При этом статистика гласит, что даже в Киеве большинство продолжают говорить по-русски вопреки заявлениям президента и его супруги, которая научилась врать не хуже мужа. Также достаточно зайти в чат любого региона Украины, чтобы удостовериться, что там очень много русскоязычных пользователей, не желающих переходить на украинский.