Жена актера Рузиля Минекаева Азиза Бекманова рассказала, что после выхода сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте” ее уже полгода хейтят пользователи Сети.

Они пишут, что актриса не подходит Минекаеву, что она для него “слишком старая”.

“Говорят, что я якобы старая, страшная, неинтересная, никакая. Им, наверное, кажется, что Рузя женился на мне из жалости?» — пожаловалась Азиза.

Она отметила, что не берет близко к сердцу негативные посты и комментарии, но иногда слишком сложно не реагировать на провокации хейтеров.

Когда о хейтерах узнал Рузиль, он начал чаще хвалить жену, делать ей комплименты. По словам Азизы, ей очень повезло с мужем и вместе они счастливы, а злопыхатели занимались бы своей жизнью.