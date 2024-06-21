Жена исполнителя Олега Газманова устроила откровенную фотосессию на отдыхе у озера. Она опубликовала в социальных сетях в мокром платье.

На снимках Марина Газманова предстала в наряде без бюстгальтера. Она отметила, что ночь получилась бессоной. И несмотря на то, что летние ночи очень короткие, она с нетерпением ждала утра.

Газманов познакомился с будущей супругой, когда ей было около 18-лет. Тогда у них “все закрутилось”, однако Марина вышла замуж за Вячеслава Мавроди и в 1997 году родила от него сына.

Когда родился ребенок, Мавроди находился под арестом. Поэтому Марину из роддома забрал Газманов. Он усыновил Филиппа и дал ему свою фамилию, больше никуда не отпуская от себя возлюбленную. Поженились они в 2023 году.