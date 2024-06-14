Известная телеведущая Жанна Бадоева порадовала своих поклонников новым снимком в соцсетях. Знаменитость позировала перед камерой в платье с глубоким вырезом декольте, акцентировавшем внимание на ее бюсте.
Жанна расположилась на полу. На ней было надето изысканное платье изумрудного цвета, обнажающее стройные ноги и зону декольте. Знаменитость выгнула спину и наклонилась корпусом к камере. Ведущая немного закинула голову назад, чтобы ее локоны мягко спадали на спину, и томно прищурила глаза в стиле Мэрилин Монро. Жанна оперлась левой рукой об пол, а правой придерживала свое платье в области декольте, чтобы оно не приоткрыло больше, чем дозволено.
«Сфотографировалась», – кратко подписала снимок Жанна.
Поклонники знаменитости засыпали ее комплиментами. Большинство похвалило ее изысканное платье, подчеркивающее красоту фигуры.
«Роскошный образ», «Шикарная женщина», «Боже, какая вы красавица!» «Очень вам идет это платье», «Вам равных нет», – такие комментарии оставили под постом подписчики.