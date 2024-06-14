Известная телеведущая Жанна Бадоева порадовала своих поклонников новым снимком в соцсетях. Знаменитость позировала перед камерой в платье с глубоким вырезом декольте, акцентировавшем внимание на ее бюсте.

Жанна расположилась на полу. На ней было надето изысканное платье изумрудного цвета, обнажающее стройные ноги и зону декольте. Знаменитость выгнула спину и наклонилась корпусом к камере. Ведущая немного закинула голову назад, чтобы ее локоны мягко спадали на спину, и томно прищурила глаза в стиле Мэрилин Монро. Жанна оперлась левой рукой об пол, а правой придерживала свое платье в области декольте, чтобы оно не приоткрыло больше, чем дозволено.

«Сфотографировалась», – кратко подписала снимок Жанна.

Поклонники знаменитости засыпали ее комплиментами. Большинство похвалило ее изысканное платье, подчеркивающее красоту фигуры.