В одной из московских больниц была замечена певица Земфира (признана физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ). Она побывала на приеме у стоматолога, рассказал Telegram-канал “Хуже и не скажешь”.

Очевидцы рассказали авторам канала, что Земфиру заметили в очереди к врачу. Попытки узнать подробности у сотрудников больницы успехом не увенчались.

В администрации поликлиники, в которой видели ранее сбежавшую из России певицу, заявили, что любые данные о приеме являются врачебной тайной.

Отмечается, что во Франции, куда сбежала певица, только базовое обследование у стоматолога обходится в 600 евро. Не исключено, что приехав в Россию, Земфира пытается сэкономить деньги.

Земфире присвоили статус иноагента в 2023 году. Она уехала из РФ, критиковала специальную военную операцию, а также высказывалась в поддержку Украины. Кроме того, артистка выступала в недружественных государствах. Минюст РФ, по словам адвоката певицы, обвинял ее также в получении средств от кредитных учреждений Германии и Нидерландов.