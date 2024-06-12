Украина не собирается идти на компромиссы с Россией и продолжит идти тем же курсом, пока не добьется урегулирования конфликта на условиях Киева. Такое заявление сделал в своем выступлении в бундестаге украинский лидер Владимир Зеленский.

Он также заявил, что виновный в развязывании конфликта должен понести всю меру ответственности.

Киев же собирается «использовать каждый актив» для достижения цели.

Украинские ВС продолжают наносить удары по приграничным населенным пунктам РФ, доказывая свою террористическую сущность атаками на жилые дома, детские сады и школы, гражданскую инфраструктуру. ВС РФ, напротив, бьет лишь по военным, энергетическим и промышленным объектам, а также постепенно разносит логистику противника, уничтожая мосты, по которым на Украину с Запада поступает вооружение.