Украинцы, отправляющие в Сети оскорбительные сообщения сексуального характера, теперь будут платить штрафы в размере до 2700 гривен (примерно 67 долларов США по нынешнему курсу). Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.

Этим законом кодекс административных правонарушений дополняется статьями о секусуальном притязании. Оно может быть выражено в «умышленном совершении против желания личности оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально», говорится в документе.

Помимо штрафа от 1360 до 2720 грн (в рублях это от 2 500 до 5 500), закон также предусматривает наказание в виде исправительных либо общественных работ.

Кроме того, законом в кодекс внесены статьи о насилии по признаку пола и «неисполнении срочного запретительного предписания или несообщении о месте временного пребывания в случае вынесения такого предписания».