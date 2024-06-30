Президент Украины Владимир Зеленский продолжает заявлять, что любое мирное урегулирование конфликта возможно только на основе его так называемой «формулы мира». В интервью изданию The Philadelphia Inquierer он высказался в том духе, что «настоящей победой» Киева будет «не допустить уничтожения всего украинского».

Также он продолжает продвигать «формулу мира», с которой смеются даже в США, отлично понимая, что Россия никогда не пойдет на переговоры со странным условием «выйти на границы Украины 1991 года».

Еще одним компонентом «победы» Зеленский назвал «недопущение повторения агрессии». Для этого, по его словам, Евросоюз и НАТО должны принять Украину в свои ряды. Впрочем, они не торопятся этого делать.