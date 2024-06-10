Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал обстановку на разных направлениях линии боевого соприкосновения, назвав ситуацию в Донецкой Народной Республике самой тяжелой для вооруженных сил Украины. Об этом он написал в своем официальном Телеграм-канале.

«Самая сложная ситуация на Донецком направлении. Силы обороны Украины предпринимают необходимые меры для стабилизации ситуации и защиты занимаемых позиций», – сообщил президент Украины.

По его словам, на территории Сумской области действуют диверсионные группы Вооруженных сил Российской Федерации, с подрывной деятельностью которых пытаются бороться украинские солдаты. При этом Владимир Зеленский назвал информацию о потере контроля со стороны украинской армии над населенным пунктом Рыжевка, расположенным в приграничном районе Сумской области, «операцией пропагандистского характера» Кремля.

Украинский президент также сообщил о попытках штурмовых групп ВСУ контратаковать позиции российских сил в приграничных районах Харьковской области.