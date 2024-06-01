Замороженный конфликт – это своеобразная «медленная война», которая в любой момент может снова «разморозиться», – заявил президент Украины Владимир Зеленский изданию The Guardian.

Он пояснил, что в случае заморозки противостояния на Украине оно продолжит медленно тлеть до момента, пока одна из сторон не найдет повод вновь превратить его в полномасштабный конфликт.

«Наступит момент, когда все это по той или иной причине разморозится», — заявил Зеленский.

Также он в очередной раз повторил довольно абсурдное высказывание о том, что прекращение огня и пауза в боевых действиях пойдут на пользу Москве, но не Киеву. Потому то Россия использует заморозку конфликта для восстановления сил и усиления позиций.

ВС РФ станут еще сильнее и смогут диктовать Украине условия, подвел итог Зеленский.