Зеленая энергетика опустошает бюджет Германии на миллиарды евро

Энергетический переход в ФРГ активно продвигается вперед и в 2023-м более половины электроэнергии, произведенной в этой стране, было получено от ВИЭ. Однако приверженность зеленой энергетике создает серьезный обратный эффект, выливающийся в огромные бюджетные затраты. Источник: Focus online.

В текущем году на поддержку возобновляемых источников энергии в Германии выделено 10,6 млрд евро (более 991 млрд руб.). Тем не менее, это значительная сумма не покрывает существующие потребности, сообщает Bild, ссылаясь на письмо госсекретаря финансов Флориана Тонкара в бюджетный комитет германского правительства.

В свою очередь Роберт Хабек, министр экономики Германии, сообщил о потребности дополнительного финансирования ВИЭ в размере 8,77 млрд евро (свыше 820 млрд руб.), поскольку средства, выделенные на этот год, уже в основном израсходованы.

Убыточный год для зеленой энергетики

Нужды в дополнительном финансировании вызвана тем, что поскольку избыточная электроэнергия от возобновляемых источников энергии в летне-осенние месяцы крайне дешева (на бирже ее стоимость всего несколько центов за киловатт-час), из-за чего поставщикам невыгодно эксплуатировать свои солнечные батареи или ветряные турбины. Чтобы избежать спада производства «зеленого» электричества каждым летом, более 20 лет назад федеральное правительство Германии установило гарантированную фиксированную стоимость для поддержки операторов ВИЭ.

Эти фиксированные тарифы зачастую превышают 12 евроцентов (около 11 руб.) за киловатт-час. В результате разница между государственной фиксированной ценой и фактической биржевой стоимостью компенсируется поставщикам ВИЭ за счет федерального бюджета. Согласно изданию Bild, пока неизвестно, откуда германское правительство заимствует дополнительные миллиарды. Среди возможных вариантов – изъятие требуемо суммы из «Климатического фонда» (KTF).

Осенью 2023 года ветряные турбины германских операторов произвели намного больше электроэнергии, чем ожидалось первоначально, установив своеобразные рекорд. Такое изобилие электричества из возобновляемых источников энергии привело к падению цен на бирже электроэнергии до нуля и даже ниже, когда предложений было особенно много.