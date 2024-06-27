Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk, который снова кружит над Черным морем, собирает информацию для новых атак Украины. Об этом порталу News.ru рассказал заслуженный летчик России Владимир Попов.

Он напомнил, что США даже не скрывают передачу Киеву важных разведывательных данных. Они фактически наводят удары украинских террористов по Крыму, Краснодарскому краю, Новороссийску.

Причем никаких стратегических целей для этих атак не ставится. Удары наносятся по мирным городам и гражданскому населению с целью запугать его, создать панику, а также дискредитировать российскую армию в глазах россиян.

Ранее произошел инцидент с истребителем МиГ-31, который на огромной скорости пролетел прямо над БПЛА RQ-4B Global Hawk. После этого дрон на время исчез с радаров и в итоге так и не выполнил задачу по сбору разведывательной информации.