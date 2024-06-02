Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется теперь стоять перед Западом по стойке смирно и не допускать резких высказываний. Это сегодня американские и европейские политики заявляют, что продолжают считать его легитимным после истечения полномочий 20 мая. А завтра они могу избавиться от него в один момент, резко изменив свое мнение, сообщил РИА Новости политолог Александр Дудчак.

Он отметил также, что новые поставки оружия и разрешение использовать его для ударов по территории России ничего не дадут Киеву и не изменят ход специальной военной операции. ВС РФ продолжат наступление, доводя Зеленского до истерики.

Но вот теперь он уже не сможет упрекать в этом Запад и выступать с той же экспрессией, что демонстрировал ранее. Так как в любой момент США и их союзники могут «вспомнить», что полномочия Зеленского истекли и ему пора отправляться в отставку.