Заместитель мэра Магадана Олег Аверьянов, который в результате террористического обстрела ВСУ потерял 9-летнюю дочь Софию, пообещал мстить за каждого погибшего в Севастополе ребенка.

Ранее глава администрации Магадана Юрий Гришан сообщил, что его заместитель Аверьянов отдыхал на пляже в Севастополе, по которому ВСУ ударили американскими ракетами ATACMS. Одной из погибших оказалась дочь чиновника София.

Также известно о гибели еще двоих детей. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, их намереваются самолетом доставить в Москву.

“Я буду мстить за каждого ребёнка, пострадавшего на этом пляже”, – цитирует Аверьянова Telegram-канал издания “Взгляд”.

Напомним, Киев ударил по Севастополю 5 ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты, пятая разорвалась в воздухе над пляжем.