Telegram-канал «112» разместил видеозапись из ростовского СИЗО, где захватившие заложников террористы требуют автомобиль и оружие.

На опубликованной в Сети записи видно, что один из сотрудников управления ФСИН по региону сидит со связанными за спиной руками. Рядом с них находится бородатый мужчина с ножом и повязкой на голове, одетый крайне неопрятно.

Напомним, обвиняемые в террористической деятельности выбили решетку в ростовском СИЗО, вырвались из камеры и взяли в заложники нескольких сотрудников учреждения. Сейчас тюрьма оцеплена правоохранительными органами, с террористами ведутся переговоры.

В обмен на жизнь заложников они требую предоставить машину и оружие, а также дать им возможность уйти.