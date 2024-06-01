Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова возмутилась требованиями организаторов конференции по украинскому вопросу, которая должна состояться в Швейцарии. Подобная форма была разослана всем приглашенным участникам конференции. По словам дипломата, регистрация данных мобильных телефонов и прочих электронных гаджетов участников конференции можно назвать «цифровым концлагерем».

«Либеральные демократии всегда заканчиваются цифровым концлагерем», – заявила Захарова, подчеркнув, что подобное уже описывал английский писатель Джордж Оруэлл.

Мирная конференция по Украине должна быть проведена в Швейцарии 15-16 июня. На встречу были приглашены представители более 120 государств, включая страны «Большой семерки», БРИКС и G20.

Как сообщалось ранее, Китай и Соединенные Штаты не будут принимать участие в мероприятии. Джо Байден занят внутренними вопросами страны. Что касается России, то ее и вовсе не сочли нужным пригласить.